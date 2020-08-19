Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel sektörüyle özgün bir yol izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel sektörüyle özgün bir yol izliyor. İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz." - ANKARA
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19.08.2020 22:27:16. #1.12#
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