Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO Konser Salonu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO Konser Salonu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

03.12.2020 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO Konser Salonu Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, müzik türleri arasında olduğu gibi müzisyenler, bestekarlar ve sanatçılar arasında da asla ayrım yapılamayacağını, Türkiye'de diğer pek çok hususta olduğu gibi müzik konusunda da bir dönem çok ciddi hataların yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken jakoben zihniyetten Türk müziğinin de payını aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu anlayış, sanat hayatımızın çölleşmesine sebep olmuştur. Öyle ki bu ülkede 'müzik inkılabı' adı altında Türk halk ve sanat müziğine 'alaturka müzik' denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Devrin gazetelerini açıp baktığınızda 'alaturka musiki ilga edildi.' gibi birçok manşetle, haberle karşılaşmanız mümkündür. Halkı baskıyla, zorbalıkla dönüştürebileceklerini zannedenler halkın müzik zevkini de yasaklarla değiştirebileceklerine inanmışlardır. Ne zaman ülkemiz bu kültür faşistlerinin tasallutundan kurtulmuş işte o zaman Türk kültür ve sanat hayatı yeniden canlanmaya başlamıştır. Son 18 yılda kültür sanat dünyasının zenginleşmesinin daha renkli, daha özgün ve daha özgür bir karaktere bürünmesinin arkasında yatan sebep budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur." diye konuştu.

Türkiye'de insanlar arasında ayrımcılık yapmadıkları gibi müzik türleri ve müzisyenler arasında da hiçbir ayrıma gitmediklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik. Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan ülkemizin bir kazanımı olarak hepsini kucaklamaya çalıştık. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katacak, bu alanda çeşitliliği arttıracak her türlü eseri sahiplenmenin çabası içinde olduk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en modern opera binası olan Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ni hayata geçirdik. İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz."

Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatını yakından takip ettiklerini, en yakın zamanda İstanbul ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

"Kültür merkezi sayısını 42'den 116'ya çıkardık"

Göreve geldiklerinde Türkiye'deki kültür merkezi sayısının 42 olduğunu anlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Biz buna 74 adet daha ilave ederek 116'ya çıkardık. Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısını da 23'ten 54 ilave ile 77'ye yükselttik. Desteklenen özel tiyatro sayısını 59 dan 328'e, verilen destek miktarını da 850 bin liradan 12 milyon liraya çıkardık. Son 18 yılda 91 adet yurt içi, 78 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi gerçekleştirdik. Bilhassa salgın döneminde sinemadan müziğe, tiyatrodan yayıncılarımıza kadar hemen her sektöre ciddi destekler verdik. Birileri istismar peşinde koşarken biz KDV indirimi, destek paketi, kira stopajının yarıya düşürülmesi gibi somut adımlarla sanatçılarımıza sahip çıktık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Konserleri"nin koronavirüs nedeniyle çok zor günler geçiren sektöre can suyu olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da sanatı ve sanatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanının hayırlı olmasını diliyorum. Burada görev yapacak tüm sanatçılarımıza başarılar temenni ediyorum. Ülkemize hizmetini kültürümüze sanatımıza yaptığı katkılarla ifa eden siz dostlarımın her birine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız ile ekibine bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasındaki katkıları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Konser, Müzik, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO Konser Salonu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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