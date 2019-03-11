Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukur Terörünün İzlerini Silmiş Bir Hakkari Gördüm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukur Terörünün İzlerini Silmiş Bir Hakkari Gördüm"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Binalara asılı Türk Bayrakları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde halkı selamlaması, seçim şarkısına eşlik...

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Binalara asılı Türk Bayrakları
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde halkı selamlaması, seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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