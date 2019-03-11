Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukur Terörünün İzlerini Silmiş Bir Hakkari Gördüm"
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Binalara asılı Türk Bayrakları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde halkı selamlaması, seçim şarkısına eşlik...
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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