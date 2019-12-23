Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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