Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."


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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:05 
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