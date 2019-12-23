Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız

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Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

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