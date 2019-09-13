Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu (1)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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