Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu (1)

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:11 Kaynak: AA
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