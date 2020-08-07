Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Yılbaşı itibarıyla (dolarda) 10 liradan falan bahsediyorlardı. Ama şimdi nerelere geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Bu da yerli yerine oturacak. Özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde yerini bulacağını, altının da aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya zevk için gitmediğini belirterek, "Libya'da Libyalı kardeşlerimiz özellikle Türkiye'yi bu yaptığımız anlaşmayla beraber davet ettiler ve orada da bizim kendi askerimiz var, aynı şekilde yine orada dost, bizimle beraber kardeşlerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, bu konuda son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımlarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik, bugün terörle mücadele 17-18 yıl öncesine göre neredeyiz? Terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor mu? Oluyor. Savunma sanayiinde terörle mücadeleye yönelik çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bakın bizim savunma sanayiinde düşünün yerli millide yüzde 20'yken, şimdi bunu yüzde 70'lere çıkardık. Bunları hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Bu maliyetle beraber Türkiye şu anda sadece bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. İnsansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla gerek içerde gerek Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde gerek Barış Pınarı Harekatı'nda çok ciddi mücadeleler veriyoruz."

Ekonomideki durum

Ekonomideki durumu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Sen ülkeye bak ülkeye, ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle oluyor. Bunları görmüyor musunuz? Türkiye bunları yapıyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesini gerek Pakize Öz Hastanesini bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Bu, Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin gücü olmasa siz bu kadar kısa zamanda bu hastaneleri yapabilir misiniz? Bunları da yaptık bitirdik. Biz gücümüzü nereden alıyoruz? Milletimizden alıyoruz. Bu millete bunlar layıktır, yapacağız ve milletimiz biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır."

Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısını şöyle değerlendirdi:

"Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir."

"Takipçisiyiz, takip edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li petrol şirketinin, Suriye petrol sahaları konusunda terör örgütü YPG/PKK'yle yaptığı anlaşmaya ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:

"Bu tabii yeni bir şey değil. Böyle bir felaketi Sayın Trump'a da söyledim, 'Bu terör örgütlerine buradan böyle kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir ve bu terör örgütünün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli, siz bunlara kalkıp Deyrizor'daki petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz, bunları güç sahibi yapıyorsunuz.' Onlar da bunu nereye satıyor, o da enteresan. Böyle bir durum söz konusu. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini filan söylemişlerdi, ama şu ana kadar gelen bu konuda olumlu bir gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz."

Dolardaki dalgalanmalar

Konuşması sırasında doların 7,34 lira seviyesinden 7,14 lira seviyesine kadar düşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konularda rahat olun. Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Türkiye'de sistem bu denli oturduğu için bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler... Yılbaşı itibarıyla (dolarda) 10 liradan falan bahsediyorlardı. Ama şimdi nerelere geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Bu da yerli yerine oturacak. Bütün mesele şu anda koronavirüs meselesi tabii önemli. Bir taraftan şu anda Beyrut'taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde yerini bulacağını, altının da aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur. Bunu görmemiz lazım. Dün Merkez Bankası ile Bankalar Birliğinin yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır. Düzelecek."

"Ne olur, maske, mesafe ve temizlik... Buna dikkat edelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında yeni tedbirler alınıp alınmayacağına yönelik soru üzerine, bütün kısıtlamaların Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı olduğunu vurgulayarak, halka şu mesajları verdi:

"Ne olur, şu maske, mesafe ve temizlik... Buna dikkat edelim. Buna kendimiz için dikkat edeceğiz. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibarıyla malum vefat 14 ama mesele tabii vaka sayısının düşmesi bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız ama sizlerin de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce bu vaka sayısının düşmesi, vefat sayısının düşmesini hep beraber başaralım, sağlayalım."

Konuşmasının ardından Ayasofya Meydanı'nda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, Ayasofya'nın önünde böyle bir güzel cuma gününde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Sizlerden ricam şu, koronavirüs belası olduğu yerde ne olur maskeye, mesafeye, hijyen koşullarına ve temizliğe dikkat edin. Bu kendimiz için. Buna dikkat edersek, evelallah bu işin çok ama çok az hasarla atlatırız. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunda anlaştık mı? ve birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayalım. Tamam mı? Evet, sabrettik, sabrettik ve men sabera, zafera, Allah bize Ayasofya'nın kapılarını hamd olsun açtı. Çok teşekkür ediyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın seslenişi üzerine vatandaşlar da kendisini alkışlayarak uğurladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan'ın açıklama yaptığı alanda basın mensuplarına maske ve siperlik dağıtıldı. Basın açıklaması öncesinde mikrofonlar da dezenfekte edildi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Emekli öğretmen, üçüncü kattan beton zemine düşünce hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Fabrice N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut da beni istedi, ben Beşiktaş'ı tercih ettim Fabrice N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut da beni istedi, ben Beşiktaş'ı tercih ettim         
10:38
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı         
10:03
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Akademisyen, kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı Akademisyen, kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı         
08:35
Polis ekipleri, Bursa'daki eğlence merkezlerinde koronavirüs denetlemesi gerçekleştirdi Polis ekipleri, Bursa'daki eğlence merkezlerinde koronavirüs denetlemesi gerçekleştirdi         
08:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı         
08:23
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı         
07:26
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti         
02:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 22:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei