Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması

22.01.2021 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı ve devam ediyor. 2. parti aşıların ne zaman gelmesi bekleniyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek."

Erdoğan, "Kısıtlamalarla alakalı olarak, restoran sahiplerinin bir talebi vardı, sıkı kurallara uyarak tekrar açılmak istediklerini söylediler. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."

"Kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih de Haziran 2023'tür"

Erdoğan, bir gazetecinin, "Geçen cumartesi günü Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret ettiniz. Ziyaretinize ilişkin pek çok yorum yapıldı. Seçim takvimine göre seçim 2023 gözüküyor ama genellikle muhalefet kanadından daha erken olacağına dair söylemler var. Bu konuda neler söylersiniz?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim filan, falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire, bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih de Haziran 2023'tür."

"Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna açıklanacağı belirtilen reform paketinin bir takvimi olup olmadığı ve pakette nelerin bulunduğuna ilişkin soru üzerine, "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içerisinde de yine özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı, tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret anımsatılarak, "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek 'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.' demişti. Bunu Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını belirterek, "Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur." ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bakanımızın şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Anka'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir."

Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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