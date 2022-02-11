Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti - Son Dakika

Geçen hafta cumartesi günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir haftadır evinde karantinadaydı. Bu süreçte çalışmalarını evden yürüttüğünü açıklayan Erdoğan, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiklerini söylemişti.

KORONAYI ATLATTI

Dün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru, sonra da kendisi koronayı yendiğini açıkladı. Son 2 gündür yapılan korona testlerinin negatif çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rutin programlarına en kısa sürede başlayacağını aktarmıştı.

Erdoğan paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAMLICA CAMİİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Karantina sonrası Erdoğan'ın ilk durağı cuma namazını kılmak için gittiği Çamlıca Camii oldu.