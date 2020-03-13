CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Üsküdar Belediyesi
ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı
'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin görüntüsü
-Dezenfekte çalışmaları
-Korumaların görüntüsü
-Erdoğan'ın gelişi
- İstanbul
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