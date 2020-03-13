CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin görüntüsü

-Dezenfekte çalışmaları

-Korumaların görüntüsü

-Erdoğan'ın gelişi


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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