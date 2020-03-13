Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazı için Üsküdar
'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.
- İstanbul
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