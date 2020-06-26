Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi - Son Dakika

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı 'daki konutundan ayrılarak Üsküdar 'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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