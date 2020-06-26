Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi
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26.06.2020 21:18:42. #1.13#
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