Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:02 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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