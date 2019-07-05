Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

37 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen, Erhan Çelik beraat edince Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına son noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]