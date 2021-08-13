Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın , Kastamonu ve Sinop 'ta meydana gelen sel ve su baskınları sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Yeni Camisi'ne geçti.

Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık

Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor