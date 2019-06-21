Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camiinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Dolmabahçe'ye gitmek üzere yola koyuldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Çamlıca, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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