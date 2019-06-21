Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazını kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Büyük Çamlıca
Camiinde Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camiinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Dolmabahçe'ye gitmek üzere yola koyuldu.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
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