Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.
Kilosu 700 TL'den satılan salep, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gönderiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının sırrı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi