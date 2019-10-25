Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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