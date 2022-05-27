Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

27.05.2022 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak adadaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temasıyla 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

YORUMLAR
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Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir... Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir...
Kaynak: AA

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