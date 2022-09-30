CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2

30.09.2022 14:22

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki programın ardından cuma namazı için Beşiktaş'ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, kısa süreli vatandaşlarla sohbet cami çıkışı kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan daha sonra tekrar Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntu dokumu

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-Erdoğan'ın çıkışı

-Aracından vatandaşları selamlaması

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 - Son Dakika
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