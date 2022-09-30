CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki programın ardından cuma namazı için Beşiktaş'ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, kısa süreli vatandaşlarla sohbet cami çıkışı kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan daha sonra tekrar Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Görüntu dokumu
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-Erdoğan'ın çıkışı
-Aracından vatandaşları selamlaması
Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 - Son Dakika