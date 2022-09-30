Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki programın ardından cuma namazı için Beşiktaş 'ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, kısa süreli vatandaşlarla sohbet cami çıkışı kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan daha sonra tekrar Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 - Son Dakika

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