Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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