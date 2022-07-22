Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

22.07.2022 14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"nin yapılacağı Eyüpsultan Meydanı'na geçti.

YORUMLAR
500
Dünyanın gözü Dolmabahçe'deki zirvede! Tahıl krizi bugün Türkiye'nin öncülüğünde çözülüyor Dünyanın gözü Dolmabahçe'deki zirvede! Tahıl krizi bugün Türkiye'nin öncülüğünde çözülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
14:04 Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
13:03 Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
12:45 Trabzon'un ahşap bungalov evlerinin geceliği 300 doları aştı
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 14:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement