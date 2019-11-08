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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tabutu bir süre omuzladı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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