Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı.

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Gebze Alaettin Kurt Stadı'na geldi.

Daha sonra burada kendisini bekleyen otobüse geçen Erdoğan, cuma namazını kılmak için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelişinde vatandaşları selamladı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, cami çevresinde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının yapılacağı Bilişim Vadisi'ne geçti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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