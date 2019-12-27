Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı.

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Gebze Alaettin Kurt Stadı'na geldi.

Daha sonra burada kendisini bekleyen otobüse geçen Erdoğan, cuma namazını kılmak için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelişinde vatandaşları selamladı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, cami çevresinde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının yapılacağı Bilişim Vadisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı

Son Dakika Haberleri
21:45 Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
21:44 Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
21:42 İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]