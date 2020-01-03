Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
(İHA)
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