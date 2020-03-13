Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı. - İSTANBUL
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