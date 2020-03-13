Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
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