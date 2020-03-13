Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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