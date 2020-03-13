Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
(Metin Başar/İHA)
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