Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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