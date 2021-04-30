Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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