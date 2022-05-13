Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

13.05.2022 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da eşlik etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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