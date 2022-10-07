Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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