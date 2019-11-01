Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor
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