Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kılıyor

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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