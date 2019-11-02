Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camideki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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