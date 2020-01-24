Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. - İSTANBUL
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