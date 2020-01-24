Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Aydınlar, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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