Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazını köşkün yerleşke girişindeki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Namazın ardından cemaatle selamlaşan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Kerem Aydınlar Camisi, Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:47 Kaynak: AA
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