Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Vahdettin Köşkü'nün yakınındaki Kerem Aydınlar Camisi'ne gelen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.
Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Kaynak: AA
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