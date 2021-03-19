Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı