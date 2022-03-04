Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

04.03.2022 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement