Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Kırsal Mahallede Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Kırsal Mahallede Kıldı

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Kırsal Mahallede Kıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı.

Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını GAP Havalimanı yakınında bulunan Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı. Mahalleye giden Erdoğan, namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra Şanlıurfa il merkezine doğru hareket etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Uğurlu, Güncel
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