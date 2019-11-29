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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Maltepe'ye geçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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