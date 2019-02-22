Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Muğla'da Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Muğla'da Kıldı

52 dakika önce

Partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Menteşe ilçesindeki Orhaniye Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Muğla'da Kıldı, System.String[]
Partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Menteşe ilçesindeki Orhaniye Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente geldi. Helikopteri Muğla Atatürk Stadı'na inen Erdoğan, miting öncesi cuma namazı için Menteşe Orhaniye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun eşlik etti.

Vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami yanında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek sohbet etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Helikopter, Muğla, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:52:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Muğla'da Kıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]