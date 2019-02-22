Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Muğla'da Kıldı
52 dakika önce
Partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Menteşe ilçesindeki Orhaniye Camii'nde kıldı.
Partisinin Muğla
mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Menteşe
ilçesindeki Orhaniye
Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente geldi. Helikopteri Muğla Atatürk
Stadı'na inen Erdoğan, miting öncesi cuma namazı için Menteşe Orhaniye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
eşlik etti.
Vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami yanında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek sohbet etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
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