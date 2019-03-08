Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Mustafa Okkaş Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Mustafa Okkaş Camisi'nde Kıldı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için yol güzergahında bulunan Uğurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Okkaş Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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