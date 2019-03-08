Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Mustafa Okkaş Camisi'nde Kıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Uğurlu
Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak Şanlıurfa
'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, cuma namazı için yol güzergahında bulunan Uğurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Okkaş Camisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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