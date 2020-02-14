Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.