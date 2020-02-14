Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.
Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.
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