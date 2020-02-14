Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı
6 saat önce
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.
(İHA)
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