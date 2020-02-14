Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı

6 saat önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı, System.String[]

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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