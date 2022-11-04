Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

04.11.2022 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na katılan Erdoğan, sonrasında cuma namazı için Taksim Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.

Erdoğan, cuma namazı sonrası yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

Erdoğan daha sonra, KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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