Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Cami'de Kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla Sivas'a geldi.



Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kent merkezine hareket eden Erdoğan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami giriş ve çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor

Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar

Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle