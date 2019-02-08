Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Cami'de Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Cami'de Kıldı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Cami'de Kıldı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kent merkezine hareket eden Erdoğan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami giriş ve çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: AA

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