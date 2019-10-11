Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na giderek, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne gitti. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü için Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın camiden çıkışı

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Camiden görüntüler

Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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