Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı

25.12.2020 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı - Son Dakika


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