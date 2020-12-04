Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

04.12.2020 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da Ulusal Meclis'in, hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Arabulucu olan bir grubun (Minsk) kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da Ulusal Meclis'in, hükümete, sözde " Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Arabulucu olan bir grubun (Minsk) kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çin'den Kovid-19 aşısı siparişi verildiği hatırlatılarak, aşılarda çeşitlilik olup olmayacağı ve kendisinin de aşı yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, aşıda çeşitliğin olduğunu söyledi.

Kendisinin de Almanya'da aşı geliştiren Uğur Şahin ile bizzat görüştüğünü dile getiren Erdoğan, "Bakanımız görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele Kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki Dağlık Karabağ kararı

Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis'in de, hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladığı anımsatılarak, Minsk grubundaki bir ülkeden gelen bu adımı nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Minsk'in arabulucu bir grup olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde, bu meclisin devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir belayla karşı karşıya. Şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar, onu da göreceğiz. Nitekim bakanlar içerisinden de zaten şu anda olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz."

"Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransızlara "Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler." tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır ve 28 yıldır buralar işgal altında. İşgal altında olduğunu Amerika da kabul ediyor, Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi, şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. Tabii göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler, şu andaki duruma gelindi. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım." diye konuştu.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soru üzerine, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin, oğlu Hüseyin Topbaş ile sabah görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, " 'Şu anda daha iyiye gidiyor' dedi. Ama maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. Aslında ben de bir 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi tabii. Fakat, ondan sonra bir olumsuz hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin. Duadayız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ, Fransa, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika
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