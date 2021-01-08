Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

08.01.2021 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD kongresinde yaşanan olayları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını gördüklerini belirtti.

Erdoğan, "Çünkü lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika'nın medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın Amerikan medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız, siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken Amerika'nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır ve bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükuna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika'nın da girmesi gerekir."

Bu olaylar sırasında ölenlerin ailelerine sabır dileyen Erdoğan, yaralılara da geçmiş olsun temennilerini iletti.

"Ben Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum"

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenler olduğu hatırlatılarak, "Bunu nasıl değerlendirirsiniz. Öğrencilerle görüşme durumu söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede, İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük yapmış bir hocamızdır. Bütün bunlarla beraber de yine kendi ilgi alanı içerisinde belli, gerçekten yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Yani biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki bana 9 isim teklif edilmiştir ve bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi'ne layık gördük. Ben Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum."

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika


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