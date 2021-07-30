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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

30.07.2021 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 72 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, "Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 72 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, "Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vaka sayılarındaki artışa ilişkin soru üzerine Erdoğan, değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladıklarını hatırlatarak, "Fakat çok değişik sesler değişik zamanlarda yine çıktı. 'Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız bu nereye kadar böyle devam edecek?' Dünyanın değişik yerlerinde bunlar zaten hep bu şekilde oldu. Önce maske yasaklandı, sonra tekrar maske takılması mecbur edildi." diye konuştu.

İlk kabine toplantısında tedbirler yeniden ele alınacak

İlk kabine toplantısında tedbirleri yeniden ele alacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek BioNTech bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda hamdolsun bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu bile üreten bir ülke haline geldik. Bütün bu solunum makineleriyle vatandaşlarımızın entübe durumlarında da müdahale etmemizi, zaten hastane noktasında sıkıntımız yok, bu noktada çok çok aktif bir ülke konumundayız, bunu da devam ettiriyoruz. Fakat bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

ABD'den Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Yunanistan Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı yapmasıyla ilgili gelişmelerin hatırlatılması üzerine de "Bu 2014 yılından beri Amerika'nın Dedeağaç'taki aslında bir planlı programıdır. Dolayısıyla yani burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Bu kendisinin bu planlı attığı adımı da bizler de yakından takip ediyoruz? Yunanistan-Amerika ilişkilerini zaten biliyorsunuz fakat bizler de burada üzerimize düşen neyse bunu her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir. Bunlar da zaten her zaman bizim için alınan veya atılan adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika
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